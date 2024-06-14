Мбаппе причисляют к новой иконе "Реала"

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 12:51
©x.com/equipedefrance

Форвард "Реала" Хоселу выразил мнением о новичке команды французе Килиане Мбаппе, сообщают Vesti.kz. Мбаппе перешел в испанский клуб в начале прошлой недели на правах свободного агента.

"Он игрок огромного масштаба. Он может стать иконой "Реала", - цитирует Хоселу Onda Cero.

Мбаппе подписал с "Реалом" пятилетний контракт. В прошлом сезоне чемпионата Франции 25-летний нападающий провел 29 матчей, забил 27 голов (из них шесть с пенальти) и сделал семь результативных передач.

Мбаппе с 2017 года выступал за ПСЖ, в составе которого шесть раз выиграл Лигу 1, четыре раза – Кубок Франции, три раза – Суперкубок Франции и дважды – Кубок французской лиги.

Метки:
Мбаппе Килиан Реал Мадрид Футбольные трансферы Футбол

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 12:51
Испания
Мбаппе причисляют к новой иконе "Реала"
Вчера , 23:17
Испания
Главная сенсация Европы подписала таланта "Барселоны"
Вчера , 21:26
Испания
Стали известны трансферные планы "Барселоны" на лето
Вчера , 20:29
Испания
В Испании запросили для Анчелотти пять лет тюрьмы: подробности
Вчера , 16:39
Испания
Обладатель "Золотого мяча" отказался от двух миллиардов в "Реале"
12 июня, 23:54
Испания
Мбаппе захотел получить "Золотой мяч"
12 июня, 20:00
Испания
Стала известна дата презентации Мбаппе в "Реале"
12 июня, 10:30
Испания
ПСЖ нашел звездного форварда на замену Мбаппе
12 июня, 08:47
Испания
Клуб Роналду предложил звезде "Реала" контракт на 100 миллионов
10 июня, 20:59
Испания
Хосеп Гвардиола выступил с заявлением о возвращении в "Барселону"
© 2008 - 2024 ТОО «EML»