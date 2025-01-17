Французский нападающий Килиан Мбаппе отметился забитым голом в составе "Реала" в матче Кубка Испании против "Сельты" (5:2), сообщают Vesti.kz.

Мбаппе забил гол в шестом турнире в рамках одного сезона. Ранее такое достижение удалось Кариму Бензема в сезоне 2022/23.

В этом году Мбаппе демонстрирует блестящую форму, отличившись в чемпионате Испании, Суперкубке и Кубке страны, Лиге чемпионов, Межконтинентальном кубке и Суперкубке УЕФА.

Напомним, что французский нападающий перешел в мадридский "Реал" минувшим летом. Его контракт с "сливочными" рассчитан до 2029 года.