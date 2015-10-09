Мбаппе получил новый трофей в "Реале"

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе получил трофей Пичичи на церемонии вручения наград, организованной испанской газетой Marca, сообщают Vesti.kz.

26-летний француз стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в прошлом сезоне. Мбаппе завершил чемпионат с 31 голом в 34 матчах.

Получая награду, Мбаппе выразил благодарность клубу и партнерам по команде:

"Спасибо представителям Marca за эту награду. Спасибо "Реалу" и всей команде, потому что без них я бы не получил этот приз. Для меня это честь, я счастлив. Надеюсь, получу еще не один такой трофей", – сказал Мбаппе.

В текущем сезоне француз продолжает лидировать среди бомбардиров: на его счету 13 голов в 13 матчах Ла Лиги.

Прошлый сезон стал дебютным для Мбаппе в Ла Лиге, и он вошел в историю: Килиан стал первым футболистом "Реала", который забил более 30 голов в своем первом сезоне в чемпионате Испании.

Всего в сезоне-2024/25 Мбаппе забил 42 гола и сделал 5 результативных передач в 54 матчах за "Реал" во всех турнирах, став обладателем европейской "Золотой бутсы". Также Мбаппе стал первым футболистом "Реала" со времен Криштиану Роналду, выигравшим "Золотую бутсу" Европы - в сезоне 2014/15 португалец забил 48 голов.

В составе "Реала" Мбаппе завоевал два трофея - Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

