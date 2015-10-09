Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 08:40
 

Мбаппе получил новый трофей в "Реале"

  Комментарии

Мбаппе получил новый трофей в "Реале" Килиан Мбаппе. Фото: ФК "Реал" Мадрид©

Нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе получил трофей Пичичи на церемонии вручения наград, организованной испанской газетой Marca, сообщают Vesti.kz.

26-летний француз стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в прошлом сезоне. Мбаппе завершил чемпионат с 31 голом в 34 матчах.

Получая награду, Мбаппе выразил благодарность клубу и партнерам по команде:

"Спасибо представителям Marca за эту награду. Спасибо "Реалу" и всей команде, потому что без них я бы не получил этот приз. Для меня это честь, я счастлив. Надеюсь, получу еще не один такой трофей", – сказал Мбаппе.

В текущем сезоне француз продолжает лидировать среди бомбардиров: на его счету 13 голов в 13 матчах Ла Лиги.


Прошлый сезон стал дебютным для Мбаппе в Ла Лиге, и он вошел в историю: Килиан стал первым футболистом "Реала", который забил более 30 голов в своем первом сезоне в чемпионате Испании.

Всего в сезоне-2024/25 Мбаппе забил 42 гола и сделал 5 результативных передач в 54 матчах за "Реал" во всех турнирах, став обладателем европейской "Золотой бутсы". Также Мбаппе стал первым футболистом "Реала" со времен Криштиану Роналду, выигравшим "Золотую бутсу" Европы - в сезоне 2014/15 португалец забил 48 голов.

В составе "Реала" Мбаппе завоевал два трофея - Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 13 10 2 1 28-12 32
2 Барселона 13 10 1 2 36-15 31
3 Вильярреал 13 9 2 2 26-11 29
4 Атлетико М 13 8 4 1 25-11 28
5 Бетис 13 5 6 2 20-14 21
6 Эспаньол 13 6 3 4 17-16 21
7 Хетафе 13 5 2 6 12-15 17
8 Атлетик 13 5 2 6 12-17 17
9 Реал Сосьедад 13 4 4 5 17-18 16
10 Эльче 13 3 7 3 15-16 16
11 Севилья 13 5 1 7 19-21 16
12 Райо Вальекано 13 4 4 5 12-14 16
13 Сельта 13 3 7 3 16-18 16
14 Алавес 13 4 3 6 11-12 15
15 Валенсия 13 3 4 6 12-21 13
16 Мальорка 13 3 3 7 13-20 12
17 Осасуна 13 3 2 8 10-16 11
18 Жирона 13 2 5 6 12-25 11
19 Леванте 13 2 3 8 16-24 9
20 Реал Овьедо 13 2 3 8 7-20 9

