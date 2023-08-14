Мбаппе не достанется "Реалу" бесплатно. Подробности

Нападающий "Пари Сен-Жермена" и сборной Франции Килиан Мбаппе дал обещание парижанам не покидать их состав бесплатно. Его соглашение с клубом рассчитано до 2024 года, сообщают Vesti.kz.

По информации L'Équipe, ПСЖ хочет продлить контракт с футболистом до июня 2025-го с гарантированной возможностью его перехода в "Реал" после сезона-2023/2024.

Интересно, что "Реал" не предпринимал никаких шагов этим летом, чтобы в следующем году подписать Мбаппе на правах свободного агента. Похоже, "сливочным" все-таки придется раскошелиться, чтобы 24-летний француз переехал в столицу Испании.

Мбаппе уже вернули к тренировкам с основой ПСЖ, тогда как ранее он тренировался с "нежелательными" игроками за отказ продлевать контракт с клубом. Кроме того парижане рассматривали возможность его недопуска на домашний стадион "Парк де Пренс". Но, как видно, стороны нашли компромисс.

Напомним, Мбаппе играет за ПСЖ с 2017 года. До этого он был игроком "Монако". В составе парижан стал пятикратным чемпионом Франции, трижды выиграл Кубок страны.

В прошлом сезоне Килиан провел за ПСЖ 43 матча во всех турнирах, записав в свой актив 41 гол и 10 результативных передач.

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