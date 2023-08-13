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Новости спорта Футбол Франция
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Мбаппе вернули к тренировкам с основой ПСЖ

Мбаппе вернули к тренировкам с основой ПСЖ
©instagram.com/k.mbappe

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе восстановлен в основном составе "Пари Сен-Жермена", сообщают Vesti.kz.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, после очень конструктивных и позитивных переговоров между ПСЖ и Мбаппе перед игрой с "Лорьяном" (0:0), сегодня утром игрок вернулся в основной состав команды.

Ранее отмечалось, что стороны возобновили переговоры о ситуации вокруг контракта. Речь шла не о продлении соглашения, а об урегулировании отношений.

ПСЖ без Мбаппе и Неймара оконфузился в первом туре Лиги 1

Как известно, Мбаппе не захотел уходить из команды до истечения срока контракта - до лета 2024 года. Парижане со своей стороны не смогли добиться от него его пролонгации и выставили на трансфер. Впоследствии клуб отправил француза тренироваться с "нежелательными" игроками и рассматривал возможность его недопуска на домашний стадион "Парк де Пренс".

Напомним, Мбаппе перешел в ПСЖ из "Монако" в 2017 году. В составе парижан стал пятикратным чемпионом Франции, трижды выиграл Кубок страны.

В прошлом сезоне Килиан провел 43 матча во всех турнирах, записав в свой актив 41 гол и 10 результативных передач.

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Метки:
Мбаппе Килиан ПСЖ

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