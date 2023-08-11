ПСЖ примет радикальное решение по Мбаппе

"Пари Сен-Жермен" собирается запретить своему форварду Килиану Мбаппе появляться на домашнем стадионе команды "Парк де Пренс", сообщают Vesti.kz.

По информации журналиста Жюльена Лоренса, ПСЖ рассматривает возможность полного запрета Мбаппе на посещение стадиона, что позволит еще больше подчеркнуть его отстраненность от команды. Парижане готовы сделать все, чтобы подтолкнуть футболиста сборной Франции к уходу из клуба. Ранее его отправили тренироваться с "нежелательными" игроками.

Сам игрок решительно настроен остаться в клубе до истечения контракта - до лета 2024 года, чтобы затем на правах свободного агента перейти в "Реал". ПСЖ не устраивает подобный сценарий, клуб сначала безуспешно пытался пролонгировать соглашение с игроком на улучшенных условиях, а теперь хочет продать его этим летом, чтобы не отпускать бесплатно в следующем году.

Напомним, Мбаппе перешел в ПСЖ из "Монако" в 2017 году. В составе парижан стал пятикратным чемпионом Франции, трижды выиграл Кубок страны.

В прошлом сезоне он принял участие в 43 матчах во всех турнирах, записав в свой актив 41 гол и 10 результативных передач.

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