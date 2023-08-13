ПСЖ без Мбаппе и Неймара оконфузился в первом туре Лиги 1

"Пари Сен-Жермен" не справился с "Лорьяном" в первом туре чемпионата Франции по футболу (Лига 1). Встреча прошла в Париже на стадионе "Парк-де-Пренс" и завершилась со счетом 0:0, сообщают Vesti.kz.

Главный тренер парижан Луис Энрике вне заявки на матч оставил Килиана Мбаппе, Неймара и Марко Верратти. С этими игроками клуб намерен расстаться в летнее трансферное окно.

При этом за ПСЖ в минувшем матче сыграли новички команды - Милан Шкриньяр, Лукас Эрнандес, Мануэль Угарте, Ли Кан Ин, Маркос Асенсио и Гонсалу Рамуш.

Во втором туре, 20 августа, "Лорьян" на своем поле примет "Ниццу", а ПСЖ в гостях сыграет с "Тулузой".

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