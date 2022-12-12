Лука Модрич рассказал, где мечтает завершить карьеру

Новости спорта Футбол Испания
Вчера 22:59
©twitter.com/lukamodric10

Полузащитник "Реала" Лука Модрич сделал заявление о том, где мечтает завершить карьеру, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Я хотел бы завершить карьеру в "Реале". Это моя мечта", - приводит слова Модрича El Chiringuito.

Нынешний контракт 37-летнего хорвата с испанским клубом рассчитан до лета 2023 года.

В данный момент Модрич выступает в составе сборной Хорватии на чемпионате мира в Катаре. В полуфинале его национальная команда сыграет с Аргентиной.

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Метки:
ЧМ-2022 по футболу Модрич Лука Хорватия Реал Мадрид

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