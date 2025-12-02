Полузащитник "Милана" Лука Модрич поделился мнением о бывшем наставнике мадридского "Реала" Зинедине Зидане, сообщают Vesti.kz.
"Три Лиги чемпионов подряд… его приход в раздевалку был невероятным. Мы смотрели на него как заворожённые. Мы разговаривали с ним, тренировались с ним.
Будучи помощником Анчелотти, он был сдержан, но как главный тренер – феноменален. От него исходила особая аура, он знал футбол досконально. Он точно знал, что нужно команде, чувствовал качества каждого, был требовательным, много ротировал состав, потому что доверял всем.
Это было видно по его действиям. Время, проведённое с ним, было исключительным", — приводит слова Модрича Footmercato.
Отметим, что Зидан возглавлял "Реал" в период 2016–2018 и 2019–2021 годов. С мадридским клубом он выигрывал Лигу чемпионов УЕФА (2015/16, 2016/17, 2017/18), чемпионат Испании (2016/17, 2019/20) и Суперкубок страны (2017, 2019/20), а также становился победителем клубного чемпионата мира (2016, 2017).
40-летний Модрич в составе "сливочных" провёл 12 сезонов, сыграл более 500 матчей, выиграл 5 Лиг чемпионов, трижды стал чемпионом Испании и завоевал более двух десятков трофеев.