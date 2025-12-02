Полузащитник "Милана" Лука Модрич поделился мнением о бывшем наставнике мадридского "Реала" Зинедине Зидане, сообщают Vesti.kz.

"Три Лиги чемпионов подряд… его приход в раздевалку был невероятным. Мы смотрели на него как заворожённые. Мы разговаривали с ним, тренировались с ним.

Будучи помощником Анчелотти, он был сдержан, но как главный тренер – феноменален. От него исходила особая аура, он знал футбол досконально. Он точно знал, что нужно команде, чувствовал качества каждого, был требовательным, много ротировал состав, потому что доверял всем.

Это было видно по его действиям. Время, проведённое с ним, было исключительным", — приводит слова Модрича Footmercato.