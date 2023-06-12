Лука Модрич отказался от 80 миллионов евро ради выступления за "Реал"

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 22:29
©ФК "Реал"

Полузащитник "Реала" Лука Модрич, который получил щедрое предложение из Саудовской Аравии, намерен провести следующий сезон в мадридском клубе, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Marca. 

Саудовский клуб "Аль-Ахли" готов предложить Модричу зарплату в размере 80 миллионов евро в год. Несмотря на это, 37-летний хорват хочет остаться в "Реале" еще на один сезон и принять участие в матчах на обновленном после реконструкции стадионе "Сантьяго Бернабеу".

Лука Модрич выступает за мадридский клуб с 2012 года и имеет на своем счету пять побед в Лиге чемпионов.

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Метки:
Модрич Лука Реал Мадрид

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