Испания
Сегодня 13:25
 

Луиш Фигу оценил увольнение Хаби Алонсо из "Реала"

©facebook.com/RealMadrid

Бывший полузащитник "Реала" Луиш Фигу прокомментировал увольнение Хаби Алонсо из мадридского клуба и заявил, что для него подобное решение является неожиданным. 

Бывший полузащитник "Реала" Луиш Фигу прокомментировал увольнение Хаби Алонсо из мадридского клуба и заявил, что для него подобное решение является неожиданным. 

12 января "Реал" объявил об отставке Хаби Алонсо и назначении Альваро Арбелоа новым главным тренером.

"Увольнение тренера, несомненно, негативно скажется на всех.

Отставка Хаби стала неожиданностью, ведь мы прошли только половину сезона. В таких обстоятельствах не ожидаешь смены тренера. Даже после поражения в таком турнире [как Суперкубок Испании]. Думаю, потому это и неожиданно", – сказал Фигу в интервью AS.

Алонсо возглавлял "сливочных" с лета 2025 года. Под его руководством команда провела 34 встречи во всех турнирах, в которых одержала 24 победы, четыре раза сыграла вничью и потерпела шесть поражений.

