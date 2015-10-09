Луиш Фигу оценил увольнение Хаби Алонсо из "Реала"

Бывший полузащитник "Реала" Луиш Фигу прокомментировал увольнение Хаби Алонсо из мадридского клуба и заявил, что для него подобное решение является неожиданным.

12 января "Реал" объявил об отставке Хаби Алонсо и назначении Альваро Арбелоа новым главным тренером.

"Увольнение тренера, несомненно, негативно скажется на всех. Отставка Хаби стала неожиданностью, ведь мы прошли только половину сезона. В таких обстоятельствах не ожидаешь смены тренера. Даже после поражения в таком турнире [как Суперкубок Испании]. Думаю, потому это и неожиданно", – сказал Фигу в интервью AS.

Алонсо возглавлял "сливочных" с лета 2025 года. Под его руководством команда провела 34 встречи во всех турнирах, в которых одержала 24 победы, четыре раза сыграла вничью и потерпела шесть поражений.

