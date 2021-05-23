Нападающий "Атлетико" Луис Суарес расплакался на поле, сообщают Vesti.kz. Футболист расчувствовался после того, как его команда стала чемпионом Испании.

Мадридский клуб одержал гостевую победу со счетом 2:1 над "Вальядолидом" и завоевал "золото" Ла Лиги. Суарес отметился взятием ворот.

Видео, на котором он в слезах сидит с телефоном в руках, разлетелось в интернете.

Напомним, что "Атлетико" стал чемпионом впервые с 2014 года и в 11-й раз в своей истории.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!