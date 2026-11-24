Полузащитник каталонской "Барселоны" и капитан сборной Испании Родри Эрнандес близок к возвращению на поле после травмы, передают Vesti.kz.

Родри восстанавливается с опережением графика

Испанский хавбек не выходил на поле с начала ноября из-за повреждения задней поверхности бедра. Как сообщает Mundo Deportivo, восстановление футболиста проходит быстрее ожидаемого, поэтому главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик рассчитывает включить его в заявку на ближайшую игру Ла Лиги 29 ноября.

Ожидается, что 30-летний полузащитник сможет появиться на замену в концовке встречи с "Депортиво", чтобы набрать игровой тонус перед принципиальным матчем с "Атлетико", который состоится 2 декабря. Предполагается, что в этой игре Родри уже сможет выйти в стартовом составе.

Родри пропустит матч Лиги чемпионов

При этом во вторник, 24 ноября, чемпион мира не поможет "Барселоне" в выездном матче пятого тура общего этапа Лиги чемпионов против азербайджанского "Сабаха".

Родри Эрнандес Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

Напомним, обладатель "Золотого мяча"-2024 перебрался в каталонский клуб из "Манчестер Сити" перед началом нынешнего сезона за 60 миллионов евро. Летом вместе со сборной Испании он выиграл чемпионат мира-2026 и был признан лучшим игроком турнира.

В текущем сезоне Родри провёл 14 матчей за "Барселону" во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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