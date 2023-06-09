Лидер "Тоттенхэма" сообщил о желании перейти в "Реал"

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 09:59
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По информации El Chiringuito TV, нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн скоро может стать игроком "Реала", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Согласно этим сообщениям, форвард уже поделился своими планами с товарищами по команде, выразив намерение перейти в мадридский клуб. Ранее было известно, что Кейн выразил потенциальное согласие на переход в "Реал".

Сумма трансфера оценивается примерно в 80 миллионов евро. В сезоне 2022/23 Кейн сумел забить 32 гола и сделать пять результативных передач в 49 матчах за "Тоттенхэм" во всех турнирах.

Transfermarkt оценивает Кейна в 90 миллионов евро.

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Метки:
Тоттенхэм Реал Мадрид Футбольные трансферы

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