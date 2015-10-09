Лидер сборной Испании усилит состав "Барселоны" после международной паузы

Вице-капитан сборной Испании и полузащитник каталонской "Барселоны" Дани Ольмо близок к возвращению на поле после травмы и, вероятнее всего, сможет принять участие в матче 13-го тура Ла Лиги против "Вильярреала", который состоится 22 ноября, передают Vesti.kz.

Ольмо приближается к возвращению

28-летний испанец получил повреждение приводящей мышцы бедра в матче общего этапа Лиги чемпионов с французским "Пари Сен-Жермен" (2:4). С тех пор футболист не выходил на поле в составе каталонского клуба, а также пропустит ноябрьские матчи сборной Испании в Лиге наций.

При этом восстановление полузащитника проходит успешно. Недавно Ольмо вернулся к лёгким тренировкам на футбольном поле, что позволяет рассчитывать на его возвращение после международной паузы.

Дани Ольмо Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

Возвращение Ольмо поможет Флику

Возвращение испанца станет важным усилением для команды Ханси Флика. Ольмо сможет закрыть позицию под нападающим, а также разделить нагрузку с Фермином Лопесом, который в его отсутствие получает больше игрового времени.

В нынешнем сезоне Ольмо провёл 12 матчей за "Барселону" во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Transfermarkt оценивает футболиста в 60 миллионов евро.

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