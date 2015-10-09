Лидер "Реала" попросил руководство уволить Хаби Алонсо

Ключевой игрок и капитан "Реала" Федерико Вальверде оказался в центре конфликта с главным тренером Хаби Алонсо, передают Vesti.kz.

По информации Don Balon, уругваец в последние недели неоднократно просил об отставке наставника из-за разногласий и плохого взаимодействия между ними.

Отказ выполнять требования тренера

Напряжение в команде усилилось после того, как Вальверде отказался выйти на позицию правого защитника в матче Ла Лиги против "Эльче" и не проявил активности при возвращении в оборону. Несмотря на публичные заявления о поддержке тренера, ситуация заставила руководство клуба вмешаться, чтобы предотвратить эскалацию конфликта.

Возможные решения руководства

Журналист Сиро Лопес отмечает, что президент "Реала" Флорентино Перес может напрямую обсудить ситуацию с игроком. В случае, если Вальверде не захочет продолжать играть под руководством Алонсо, клуб может рассмотреть трансфер уже в январе, подчеркнув, что интересы команды и тренера важнее отдельных футболистов.

В нынешнем сезоне Вальверде сыграл 17 матчей и отдал четыре результативные передачи.

