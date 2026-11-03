Защитник сборной Аргентины и английского "Манчестер Юнайтед" Лисандро Мартинес может перейти в мадридский "Атлетико", передают Vesti.kz.

Мартинес договорился с "Атлетико"

По информации North Bank Insider, испанский клуб достиг принципиального соглашения с 28-летним футболистом по условиям личного контракта. Отмечается, что аргентинец настроен продолжить карьеру в Мадриде (Испания).

При этом "Атлетико" пока не вступал в официальные переговоры с "Манчестер Юнайтед" по поводу трансфера защитника.

Лисандро Мартинес Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Контракт Мартинеса истекает летом

В нынешнем сезоне Мартинес провёл десять матчей во всех турнирах и забил один гол. Его действующее соглашение с английским клубом рассчитано до ближайшего лета.

В составе сборной Аргентины защитник стал чемпионом мира в 2022 году, а в 2026-м завоевал серебряные медали мирового первенства.

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