Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Вчера 15:30
 

Лидер "Барселоны" выбрал идеального новичка для клуба: он стоит 100 миллионов

  Комментарии

Поделиться
Лидер "Барселоны" выбрал идеального новичка для клуба: он стоит 100 миллионов ©depositphotos.com/Musiu0

Полузащитник "Барселоны" Гави назвал имя потенциального новичка, которого он хотел бы видеть в каталонском клубе, передают Vesti.kz.

Поделиться

Полузащитник "Барселоны" Гави назвал имя потенциального новичка, которого он хотел бы видеть в каталонском клубе, передают Vesti.kz.

Во время общения с журналистами 21-летнего хавбека спросили, какого игрока он считает идеальным усилением для "сине-гранатовых". Испанец не стал долго раздумывать и выбрал форварда мадридского "Атлетико" Хулиана Альвареса.

"Какого игрока я хотел бы видеть в "Барселоне"? Хулиан Альварес", – ответил Гави в интервью RAC1.

Напомним, Альварес давно считается главной трансферной целью "Барселоны". Сам аргентинец также хочет перейти в каталонский, однако в "Атлетико" отказываются продавать игрока принципиальным соперникам.

"Атлетико" отказал "Барселоне" и продал Альвареса в другой клуб

В минувшем сезоне Альварес принял участие в 49 матчах во всех турнирах, где забил 20 голов и сделал девять результативных передач. Его контракт с "Атлетико" действует до лета 2030 года, а трансферная стоимость, по данным Transfermarkt, оценивается в 100 миллионов евро.

Альварес выступает за "Атлетико" с 2024 года. Также в его карьере были аргентинский "Ривер Плейт" и английский "Манчестер Сити". В составе сборной Аргентины нападающий выиграл чемпионат мира-2022.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 38 31 1 6 95-36 94
2 Реал М 38 27 5 6 77-35 86
3 Вильярреал 38 22 6 10 72-46 72
4 Атлетико М 38 21 6 11 62-44 69
5 Бетис 38 15 15 8 59-48 60
6 Сельта 38 14 12 12 53-48 54
7 Хетафе 38 15 6 17 32-38 51
8 Райо Вальекано 38 12 14 12 41-44 50
9 Валенсия 38 13 10 15 46-55 49
10 Реал Сосьедад 38 11 13 14 59-61 46
11 Эспаньол 38 12 10 16 43-55 46
12 Атлетик 38 13 6 19 43-58 45
13 Севилья 38 12 7 19 46-60 43
14 Алавес 38 11 10 17 44-56 43
15 Эльче 38 10 13 15 49-57 43
16 Леванте 38 11 9 18 47-61 42
17 Осасуна 38 11 9 18 44-50 42
18 Мальорка 38 11 9 18 47-57 42
19 Жирона 38 9 14 15 39-55 41
20 Реал Овьедо 38 6 11 21 26-60 29

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 38 31 1 6 95-36 94
2 Реал М 38 27 5 6 77-35 86
3 Вильярреал 38 22 6 10 72-46 72
4 Атлетико М 38 21 6 11 62-44 69
5 Бетис 38 15 15 8 59-48 60
6 Сельта 38 14 12 12 53-48 54
7 Хетафе 38 15 6 17 32-38 51
8 Райо Вальекано 38 12 14 12 41-44 50
9 Валенсия 38 13 10 15 46-55 49
10 Реал Сосьедад 38 11 13 14 59-61 46
11 Эспаньол 38 12 10 16 43-55 46
12 Атлетик 38 13 6 19 43-58 45
13 Севилья 38 12 7 19 46-60 43
14 Алавес 38 11 10 17 44-56 43
15 Эльче 38 10 13 15 49-57 43
16 Леванте 38 11 9 18 47-61 42
17 Осасуна 38 11 9 18 44-50 42
18 Мальорка 38 11 9 18 47-57 42
19 Жирона 38 9 14 15 39-55 41
20 Реал Овьедо 38 6 11 21 26-60 29

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат мира 2026   •   США, Атланта   •   Групповой этап, мужчины
21 июня 21:00   •   не начат
Испания
Испания
- : -
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия
Кто победит в основное время?
Испания
Ничья
Саудовская Аравия
Проголосовало 10 человек

Реклама

Живи спортом!