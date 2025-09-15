37-летний форвард "Барселоны" и сборной Польши Роберт Левандовски признался, что поддерживает тёплые дружеские отношения с сербским теннисистом Новаком Джоковичем, сообщают Vesti.kz.

По словам Левандовски, он нередко размышляет о том, сколько бы титулов мог завоевать за карьеру, если бы не постоянное соперничество с легендами мирового футбола - Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

"Мы друзья и постоянно на связи. Джокович до сих пор играет на высочайшем уровне для своего возраста и очень много тренируется.

Я из поколения Роналду и Месси. Многие говорят, что, если бы их не было рядом последние 15 лет, возможно, я бы выиграл больше титулов.

Но я смотрю на это иначе. То, что у меня была возможность разделить с ними этот опыт, делает мои достижения еще более ценными. Джокович так же смотрит на свое противостояние с Надалем и Федерером", — сказал Левандовски The Times.