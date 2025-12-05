Бывший капитан "Реала" Марсело поделился своим мнением о французской звезде клуба Килиане Мбаппе, сообщают Vesti.kz.

"Он фантастический, потрясающий, настоящее чудо физической формы. Он невероятно талантливый, трудолюбивый, боец, он забивает голы… Я его очень люблю. Я хотел играть с ним, но он приехал немного позже", — приводит слова Марсело AS.

Нападающий перебрался в Мадрид летом 2024 года и подписал контракт до 2029-го. В текущем сезоне Мбаппе уже сыграл 23 матча во всех турнирах, отметившись 26 голами и четырьмя ассистами.

Напомним, Марсело провел в "Реале" 15 сезонов (2007-2022). Бразилец в составе "сливочных" заработал репутацию одного из величайших левых защитников в истории.

Защитник покинул "Реал" в 2022 году, имея в своем активе 25 титулов: шесть побед в Ла Лиге, пять трофеев Лиги чемпионов, два Кубка Испании, пять Суперкубков Испании, три Суперкубка УЕФА и четыре победы на клубном чемпионате мира.