Бывший нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Бразилии Ривалдо назвал фаворита на "Золотой мяч", приз лучшему футболисту года, передают Vesti.kz.

По его мнению, в этом году награду заслуживает его соотечественник - вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор.

"Игра как у Винисиуса всегда значима. Я уверен, что он надеется выиграть "Золотой мяч" за все, что он сделал в Лиге чемпионов и Ла Лиге с "Реалом", даже если дела в сборной пошли не так хорошо. Для меня Винисиус – фаворит на получение "Золотого мяча", – цитирует Marca Ривалдо, который выиграл "Золотой мяч" в 1999 году.

Стал известен обладатель "Золотого мяча"-2024

В сезоне‑2023/24 Винисиус с "Реалом" выиграл чемпионат Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и семью результативными передачами.

Церемония вручения "Золотого мяча"-2024 состоится в Париже 28 октября.