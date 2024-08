Легенда "Барселоны" определился с новым клубом

Экс-полузащитник сборной Испании по футболу Сержи Роберто продолжит карьеру в "Комо", передают Vesti.kz.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, бывший игрок "Барселоны" переходит в команду Серии А, которую тренирует Сеск Фабрегас. Последний в свое время также защищал цвета каталонского клуба.

Контракт будет рассчитан на два года с опцией возможного продления еще на один сезон.

🇦🇷 Nico Páz from Real Madrid.

🇦🇷 Máximo Perrone from Man City.

