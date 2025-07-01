Руководство "Барселоны" может расстаться с одним из самых высокооплачиваемых игроков команды, если он не согласится на снижение зарплаты, передают Vesti.kz.

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта продолжает наводить порядок в зарплатной ведомости клуба и на этот раз взялся за Френки де Йонга. Голландец, зарабатывающий 10 миллионов евро в год, отказывается идти на уступки, несмотря на то, что его вклад в игру команды уступает влиянию молодых звезд - Ламина Ямала и Педри.

Хотя тренер Ханси Флик считает де Йонга важной частью своего проекта, его статус в основе под угрозой. "Барселона" намерена предложить полузащитнику новый контракт с понижением зарплаты до 7–8 миллионов евро. В случае отказа клуб готов посадить игрока на скамейку или вовсе продать.

Таким образом, судьба де Йонга в "Барселоне" зависит от его готовности принять новые финансовые условия.



