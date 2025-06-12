Ламину Ямалю выбрали новую позицию на поле

Бывший нападающий сборной Нидерландов и один из самых авторитетных экспертов Европы Марко ван Бастен выразил мнение, что юный вундеркинд "Барселоны" Ламин Ямаль должен чаще играть в центре нападения, а не на фланге, сообщают Vesti.kz.

По его словам, с таким талантом и видением поля Ямаль способен оказывать гораздо большее влияние на игру.

"Жаль, что Ямаль играет на фланге, потому что он недостаточно владеет мячом. Он, безусловно, представляет постоянную угрозу справа. Но если бы он играл в центре, то имел гораздо большее влияние на игру и мог значить для команды еще больше. Думаю, что это будет следующий шаг в его карьере", - цитирует Voetbalzone ван Бастена.

Сезон-2024/25 стал настоящим прорывом для 17-летнего футболиста: 55 матчей во всех турнирах, 18 голов и 25 результативных передач.