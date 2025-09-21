Четырёхкратный чемпион Формулы-1 и пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен высказался о молодом таланте "Барселоны" Ламине Ямале, сообщают Vesti.kz.

Он уверен, что футболист в ближайшие годы выиграет "Золотой мяч".

"То, что он делает, впечатляет для его возраста, да? Это невероятно.

Послушайте, это правда, что "Золотой мяч" должны выигрывать лучшие, но, честно говоря, сейчас, после эпохи Месси и Криштиану Роналду, нет явного победителя, по крайней мере для меня.

Сейчас нет игрока, который бы значительно опережал остальных. Возможно, кто-то ещё слишком молод или что-то ещё. Но я уверен, что Ламин Ямаль выиграет "Золотой мяч" в ближайшие годы", - приводит слова Макса Ферстаппена Mundo Deportivo.