18-летний нападающий "Барселоны" и национальной сборной Испании Ламин Ямаль признался, что его главная цель в карьере - завоевать несколько "Золотых мячей", сообщают Vesti.kz.

Юный талант каталонского клуба уже оказался в числе претендентов на престижную награду по итогам прошедшего сезона, что лишь укрепило его амбиции.

"Я сказал своим друзьям, что не мечтаю выиграть один "Золотой мяч", я мечтаю выиграть их много. Я футболист, способный на это. Если не сделаю этого, то либо потому, что где-то поступал неправильно, либо не хотел этого. Мечтаю, чтобы у меня было много "Золотых мячей". В тот день, когда подобное произойдёт, я буду очень счастлив, но при этом хочу продолжать выигрывать больше и побеждать со своей командой", - сказал Ямаль на подкасте Barca Universal.