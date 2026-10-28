Вингер каталонской "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль прокомментировал итоги церемонии вручения "Золотого мяча" 2026 года, передают Vesti.kz.

19-летний испанец занял третье место в голосовании, пропустив вперёд себя нападающего мадридского "Реала" Килиана Мбаппе и форварда "Баварии" Харри Кейна, ставшего обладателем награды.

Несмотря на поражение, Ямаль выразил уверенность, что в будущем выиграет "Золотой мяч".

"Всему своё время. Хорошие вещи требуют терпения, и я полностью доверяю тому пути, который выстраиваю шаг за шагом. Спешить абсолютно некуда. Я полон надежды и твёрдой уверенности, что однажды мой момент обязательно настанет.

Поздравляю всех триумфаторов сегодняшнего вечера! Теперь же всё моё внимание возвращается к тому, что имеет первостепенное значение — помогать "Барселоне" снова побеждать", — написал Ямаль в соцсетях.