Ламин Ямаль покинул тренировку "Барселоны": известны подробности

Звезда каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль не смог доработать тренировку команды до конца и досрочно покинул занятие, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport.es.

По информации источника, 18-летний вингер почувствовал дискомфорт в ноге, а последующее обследование выявило растяжение мышцы. Из-за повреждения Ямаль пропустит принципиальное каталонское дерби против "Эспаньола".

Встреча "Барселоны" и "Эспаньола" состоится в субботу, 11 апреля, на "Камп Ноу". Старт матча запланирован на 21:30 по времени Казахстана.

Перед игрой хозяева лидируют в турнирной таблице Ла Лиги, тогда как "Эспаньол" занимает 11-е место.

