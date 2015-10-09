Испания
Сегодня 15:50
 

Ламин Ямаль покинул тренировку "Барселоны": известны подробности

  Комментарии

Ламин Ямаль покинул тренировку "Барселоны": известны подробности

Звезда каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль не смог доработать тренировку команды до конца и досрочно покинул занятие, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport.es.

По информации источника, 18-летний вингер почувствовал дискомфорт в ноге, а последующее обследование выявило растяжение мышцы. Из-за повреждения Ямаль пропустит принципиальное каталонское дерби против "Эспаньола".

Встреча "Барселоны" и "Эспаньола" состоится в субботу, 11 апреля, на "Камп Ноу". Старт матча запланирован на 21:30 по времени Казахстана.

Перед игрой хозяева лидируют в турнирной таблице Ла Лиги, тогда как "Эспаньол" занимает 11-е место.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 30 25 1 4 80-29 76
2 Реал М 31 22 4 5 65-29 70
3 Вильярреал 30 18 4 8 54-35 58
4 Атлетико М 30 17 6 7 50-30 57
5 Бетис 30 11 12 7 44-37 45
6 Сельта 30 11 11 8 44-37 44
7 Реал Сосьедад 30 11 8 11 46-45 41
8 Хетафе 30 12 5 13 27-31 41
9 Жирона 31 9 11 11 33-45 38
10 Эспаньол 30 10 8 12 36-44 38
11 Осасуна 30 10 8 12 36-37 38
12 Атлетик 30 11 5 14 32-43 38
13 Валенсия 30 9 8 13 34-45 35
14 Райо Вальекано 30 8 11 11 29-35 35
15 Алавес 30 8 8 14 32-43 32
16 Мальорка 30 8 7 15 36-48 31
17 Севилья 30 8 7 15 37-50 31
18 Эльче 30 6 11 13 38-47 29
19 Леванте 30 6 8 16 34-50 26
20 Реал Овьедо 30 5 9 16 21-48 24

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Барселона   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 21:30   •   не начат
Барселона
- : -
Эспаньол
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
Эспаньол
Проголосовало 421 человек

