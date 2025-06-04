Вингер каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль высказался о награде "Золотой мяч" в преддверии полуфинального матча Лиги наций между сборными Испании и Франции, передают Vesti.kz.

17-летний форвард считает, что его главным конкурентом в борьбе за этот приз является французский нападающий Усман Дембеле из ПСЖ.

"За кого вы голосуете: за лучшего игрока этого сезона или за того, кто выиграет матч в четверг? Для меня Дембеле - лучший игрок за весь год, но каждый видит это по-своему. Я уверен, что мы выиграем в четверг, но независимо от того, кто победит, я бы проголосовал за лучшего игрока за весь год. Если в четверг все пойдет не так, как хотим мы с Дембеле, то за кого вы будете голосовать? За того, кто сыграет в воскресенье [в финале]? Я считаю, что обладателем "Золотого мяча" должен стать лучший футболист года, но если люди хотят поставить все на четверг, то пусть будет так", - приводит слова Ямаля ESPN.

Напомним, матч между Испанией и Францией состоится 5 июня. Победитель этого противостояния в финале Лиги наций встретится с сильнейшей командой из пары Германия - Португалия.

Финал Лиги наций состоится 8 июня на стадионе "Арена Мюнхен" в Мюнхене (Германия).

"Золотой мяч"-2025

В прошлом году "Золотой мяч" получил полузащитник сборной Испании и английского "Манчестер Сити" Родри.

В этом году церемония вручения самой престижной индивидуальной награды в мире футбола пройдет 22 сентября в легендарном Театре Шатле в Париже (Франция).



