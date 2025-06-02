Юный вингер "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль дал четкий и недвусмысленный ответ на вопрос о возможном переходе в мадридский "Реал", передают Vesti.kz.

За историю испанского футбола немало звездных игроков выступали и за "сине-гранатовых", и за "сливочных". Самым громким и скандальным переходом стал трансфер португальца Луиша Фигу из Каталонии в Мадрид в 2000 году — сделка, вызвавшая шквал негодования среди болельщиков "Барсы" и ставшая символом футбольного предательства.

Однако Ламин Ямаль подчеркивает: он не из тех, кто готов сменить каталонцев на футболку приципиального соперника.

"Переход в "Реал Мадрид"? Это невозможно, ни за что", - цитирует слова Ямаля инсайдер Фабрицио Романо.

Таким образом, воспитанник "Барселоны" ясно дал понять, что привязан к клубу и не рассматривает переход в стан принципиального соперника. В сезоне 2024/25 Ямаль стал одним из главных футболистом каталонцев, регулярно демонстрируя зрелую и техничную игру, несмотря на возраст. Его позиция лишь укрепляет образ игрока, глубоко преданного "блаугране".

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