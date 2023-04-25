Ла Лига сменит название с нового сезона. Цена вопроса – 150 миллионов евро

В сезоне-2023/2024 чемпионат Испании по футболу (Ла Лига) сменит название. Новым титульным спонсором турнира станет компания Electronic Arts Sports, официально чемпионат будет называться La Liga EA Sports FC. Подробнее - в материале Vesti.kz.

EA Sports заменит испанский банк Santander, который проводит свой последний сезон в качестве главного партнера Ла Лиги.

This will be the new La Liga logo for the 2023-2024 season🇪🇸



End of an era. [@Footy_Headlines] pic.twitter.com/fusqFSF62r — PurelyFootball ℗ (@PurelyFootball) April 24, 2023

Снимки нового логотипа Ла Лиги уже появились на просторах Сети. Их выложили на портале Footy Headlines, специализирующемся на публикации фотографий комплектов формы до их официального выхода.

Игровые номера на футболках тоже изменятся: они будут выполнены в специально разработанном шрифте.

По информации испанского издания Marca, соглашение с Electronic Arts заключено на пять лет, а ежегодная сумма выплат составит 30 миллионов евро, что существенно превышает спонсорский доход от контракта с банком, который с 2016 года платил Ла Лиге по 17 миллионов евро.

Кроме Ла Лиги, среди топ-5 лиг только французская Лига 1 имеет нейминг титульного спонсора.

16 ноября 2021 года профессиональная футбольная лига Франции (LFP) продлила соглашение с сервисом Uber Eats о нейминге Лиги 1. Контракт действует до 2024 года.

По информации L’Equipe, за первый год сотрудничества Лига 1 получила от Uber Eats порядка 15 миллионов евро.

Сервис доставки еды выиграл конкуренцию у сети магазинов товаров для дома Conforma, предложив в два раза больше денег.

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