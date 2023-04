Ла Лига сменит название с нового сезона. Цена вопроса – 150 миллионов евро

В сезоне-2023/2024 чемпионат Испании по футболу (Ла Лига) сменит название. Новым титульным спонсором турнира станет компания Electronic Arts Sports, официально чемпионат будет называться La Liga EA Sports FC. Подробнее - в материале Vesti.kz.

EA Sports заменит испанский банк Santander, который проводит свой последний сезон в качестве главного партнера Ла Лиги.

This will be the new La Liga logo for the 2023-2024 season🇪🇸



End of an era. [@Footy_Headlines] pic.twitter.com/fusqFSF62r