Испания
Сегодня 11:20

Купленному за 86 миллионов игроку "Барселоны" посоветовали уйти

Фото: Depositphotos/mrogowski_photography©

Бывший футболист сборной Нидерландов Халид Булахруз посоветовал полузащитнику "Барселоны" Френки де Йонгу задуматься о своём будущем в клубе, передают Vesti.kz.

Поводом стала ситуация в матче 12-го тура Ла Лиги против "Атлетико" (2:1), когда главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик выпустил нидерландца на позицию правого защитника из-за кадровых проблем в обороне.

Де Йонга используют как йо-йо

В эфире Ziggo Sport Булахруз раскритиковал решение тренерского штаба и заявил, что "Барселона" использует полузащитника "как своего рода йо-йо" (туда-обратно между разными позициями).

"Если бы я был Френки, то постепенно начал бы задумываться о том, чего хочу. На этот раз он сыграл десять минут, но в следующий раз, поскольку уже доказал, что способен на это, при необходимости проведёт полчаса на позиции правого защитника", - отметил экс-футболист.

Он также призвал Де Йонга задуматься, действительно ли тот хочет продолжать выступать в таких условиях.


Конкуренция в "Барселоне"

По данным El Nacional, положение нидерландца осложняется высокой конкуренцией в полузащите. Педри, Родри и Марк Берналь занимают позиции в центре поля, а Гави, Фермин Лопес и Дани Ольмо также претендуют на игровое время в полузащите.

При этом в последних матчах Де Йонг продемонстрировал хороший уровень, несмотря на сложности с получением места в стартовом составе.

Де Йонг защищает цвета "Барселоны" с 2019 года, когда был куплен у амстердамского "Аякса" за 86 миллионов евро. В текущем сезоне он из-за травмы сыграл только в четырёх матчах.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 12 11 0 1 48-13 33
2 Реал М 12 10 0 2 31-10 30
3 Атлетико М 12 9 1 2 23-10 28
4 Бетис 12 8 2 2 20-15 26
5 Реал Сосьедад 12 7 1 4 21-20 22
6 Севилья 12 5 3 4 17-19 18
7 Атлетик 11 4 4 3 15-11 16
8 Депортиво 12 3 6 3 15-14 15
9 Вильярреал 12 4 3 5 17-15 15
10 Расинг 12 4 2 6 17-30 14
11 Сельта 12 2 7 3 10-10 13
12 Алавес 12 3 4 5 15-17 13
13 Райо Вальекано 11 3 3 5 15-21 12
14 Осасуна 12 3 3 6 12-23 12
15 Эспаньол 12 3 3 6 13-14 12
16 Хетафе 12 3 3 6 8-18 12
17 Леванте 12 2 5 5 16-21 11
18 Эльче 12 2 4 6 14-20 10
19 Валенсия 12 2 3 7 8-20 9
20 Малага 12 0 5 7 9-23 5

Перейти на страницу турнирной таблицы →