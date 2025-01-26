Криштиану Роналду привели в пример в 39 лет

бывший одноклубник Криштиану Роналду по "Реалу" Эммануэль Адебайор поделился своим восхищением железным менталитетом португальца, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Goal.
Тоголезец отметил его невероятную целеустремленность и стремление к совершенству.
"Тренировки начинались в 10:30, а он приезжал в 7:30. Зачем? На три-четыре часа раньше! Я сказал себе, что нужно оставить его в его собственном мире, чтобы он мог наслаждаться футболом и своей карьерой. А сегодня ему 40 лет, он все еще на элитном уровне, играет в футбол, на вершине...
За этим просто невероятно наблюдать. Прекрасный пример. Для меня возможность поиграть с ним, даже если это продлилось всего шесть месяцев…
Он знает, с каким уважением я отношусь к его менталитету, к нему как к личности, к его характеру. Он всегда хотел быть лучшим. И для меня это невероятно", - сказал бывший нападающий "Реала" и "Ман Сити".
Напомним, Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год. Также в его карьере были португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед" и итальянский "Ювентус". Сейчас он играет за саудовский "Аль-Наср".