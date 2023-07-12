"Контракт уже был согласован, но". Президент "Барселоны" назвал виновного в срыве возвращения Месси

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал, почему каталонскому клубу не удалось вернуть Лионеля Месси. Этим летом аргентинец перешел в американский "Интер Майами" на правах свободного агента.
"Да, у нас не вышло его подписать, но это разрешило ситуацию, в которой я точно не знал, как правильно действовать. Несмотря ни на что, я думаю, что должен был поступить так и поставить клуб выше лучшего игрока в мире.
У нас были возможности, мы договорились, что сделка будет. Месси хотел этого, его отец тоже, но наши ритмы не совпали. Мы не хотели, чтобы у нас были проблемы с фейр-плей, и сказали, что дадим им знать, когда у нас все будет в порядке. Затем прошло некоторое время, контракт уже был полностью согласован, но его отец, Хорхе, хотел приехать и поговорить со мной. Он сказал нам, что Месси выбрал "Интер Майами", потому что провел несколько очень тяжелых сезонов в Париже, где на него оказывалось сильное давление, а в МЛС ему будет спокойнее.
Несмотря на то, что он хотел перейти в "Барсу", провести так еще один год он не хотел. Его можно понять, и нам нужно работать над тем, чтобы отдать дань уважения Месси. "Барса" обязана это сделать", - приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.
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Также глава "Барселоны" рассказал, какие отношения у него с Месси в данный момент:
"У нас сейчас хорошие отношения с Месси, но мы не разговаривали после его перехода в "Интер Майами". Мы желаем ему всего наилучшего в МЛС. Пусть знает, что "Барса" всегда будет его домом. Наши отношения закончились, когда он уехал в Париж, затем были возобновлены, чтобы договориться о его переходе, однако сторонам не удалось достичь желаемого, так что сейчас все так, как должно быть".
В заключение Лапорта ответил на вопрос о возвращении Месси в каталонский клуб:
"Вижу ли я Месси снова играющим за "Барселону"? Думаю, ситуация здесь гораздо сложнее. Мы должны спросить у него. В тот раз и у него была мысль вернуться, и нам нравилась идея его возвращения. Я, Хави и правление клуба хотели снова увидеть его игроком "Барсы", но у нас не получилось договориться. Лео отлично заботится о себе, у него исключительный талант, и он всегда может показывать футбол высочайшего уровня. Как мы могли видеть на чемпионате мира, он всегда решителен, но мы можем справиться и без него".
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Напомним, Месси выступал за "Барселону" с 2005 по 2021 года, после чего на правах свободного агента перешел в ПСЖ. В составе каталонцев он десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.
В минувшем сезоне форвард принял участие в 32 матчах в рамках чемпионата Франции за парижан, забил 16 голов и сделал 16 результативных передач.
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