"Контракт уже был согласован, но". Президент "Барселоны" назвал виновного в срыве возвращения Месси

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал, почему каталонскому клубу не удалось вернуть Лионеля Месси. Этим летом аргентинец перешел в американский "Интер Майами" на правах свободного агента.

"Да, у нас не вышло его подписать, но это разрешило ситуацию, в которой я точно не знал, как правильно действовать. Несмотря ни на что, я думаю, что должен был поступить так и поставить клуб выше лучшего игрока в мире.

У нас были возможности, мы договорились, что сделка будет. Месси хотел этого, его отец тоже, но наши ритмы не совпали. Мы не хотели, чтобы у нас были проблемы с фейр-плей, и сказали, что дадим им знать, когда у нас все будет в порядке. Затем прошло некоторое время, контракт уже был полностью согласован, но его отец, Хорхе, хотел приехать и поговорить со мной. Он сказал нам, что Месси выбрал "Интер Майами", потому что провел несколько очень тяжелых сезонов в Париже, где на него оказывалось сильное давление, а в МЛС ему будет спокойнее.

Несмотря на то, что он хотел перейти в "Барсу", провести так еще один год он не хотел. Его можно понять, и нам нужно работать над тем, чтобы отдать дань уважения Месси. "Барса" обязана это сделать", - приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.