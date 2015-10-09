Кого "Реал" продаст и подпишет после провала в Лиге чемпионов

После вылета из Лиги чемпионов от мюнхенской "Баварии" и неудач во внутренних турнирах, мадридский "Реал" приступает к вынужденной перестройке, передают Vesti.kz.

По данным AS, несмотря на достойную игру Арды Гюлера и Эдера Милитао в Германии, текущие результаты ставят под вопрос стратегию Альваро Арбелоа.

Главные тезисы грядущего лета:

• Трансферные вопросы: дорогостоящие новички — Дин Хёйсен, Марк Каррерас и Франко Мастантуоно — не оправдали ожиданий, не попав в стартовый состав в решающем матче сезона. Не нашлось места в основе и молодому Тьяго Питарчу.

• Кадровые чистки: клуб готов расстаться с Эдуардо Камавингой (интерес со стороны ПСЖ и клубов АПЛ) и Франом Гарсией для стабилизации бюджета. Уход Давида Алабы практически предрешён, а ситуация с Дани Себальосом оста`тся сложной из-за его контракта.

• Новые цели: Приоритетными трансферами названы защитник дортмундской "Боруссии" Нико Шлоттербек (с выкупом за 50–60 миллионов евро) и полузащитник АЗ Кес Смит.

• Возвращение своих: Мадрид планирует отозвать из аренды Нико Паса ("Комо") и Эндрика ("Лион"), а также внимательно следит за Виктором Муньосом, блистающим в "Осасуне", и Хакобо Рамоном из "Комо".

На фоне истекающих контрактов Дани Карвахаля и Антонио Рюдигера, руководство клуба должно решить: довериться молодёжи или снова выйти на рынок за "большими" именами ради побед в сезоне-2026/27.

