Испания
Сегодня 13:35
 

Кого "Реал" продаст и подпишет после провала в Лиге чемпионов

Кого "Реал" продаст и подпишет после провала в Лиге чемпионов

После вылета из Лиги чемпионов от мюнхенской "Баварии" и неудач во внутренних турнирах, мадридский "Реал" приступает к вынужденной перестройке, передают Vesti.kz.

По данным AS, несмотря на достойную игру Арды Гюлера и Эдера Милитао в Германии, текущие результаты ставят под вопрос стратегию Альваро Арбелоа.

Главные тезисы грядущего лета:

• Трансферные вопросы: дорогостоящие новички — Дин Хёйсен, Марк Каррерас и Франко Мастантуоно — не оправдали ожиданий, не попав в стартовый состав в решающем матче сезона. Не нашлось места в основе и молодому Тьяго Питарчу.

• Кадровые чистки: клуб готов расстаться с Эдуардо Камавингой (интерес со стороны ПСЖ и клубов АПЛ) и Франом Гарсией для стабилизации бюджета. Уход Давида Алабы практически предрешён, а ситуация с Дани Себальосом оста`тся сложной из-за его контракта.

• Новые цели: Приоритетными трансферами названы защитник дортмундской "Боруссии" Нико Шлоттербек (с выкупом за 50–60 миллионов евро) и полузащитник АЗ Кес Смит.

• Возвращение своих: Мадрид планирует отозвать из аренды Нико Паса ("Комо") и Эндрика ("Лион"), а также внимательно следит за Виктором Муньосом, блистающим в "Осасуне", и Хакобо Рамоном из "Комо".

На фоне истекающих контрактов Дани Карвахаля и Антонио Рюдигера, руководство клуба должно решить: довериться молодёжи или снова выйти на рынок за "большими" именами ради побед в сезоне-2026/27.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 31 26 1 4 84-30 79
2 Реал М 31 22 4 5 65-29 70
3 Вильярреал 31 19 4 8 56-36 61
4 Атлетико М 31 17 6 8 51-32 57
5 Бетис 31 11 13 7 45-38 46
6 Сельта 31 11 11 9 44-40 44
7 Реал Сосьедад 31 11 9 11 49-48 42
8 Хетафе 31 12 5 14 27-32 41
9 Осасуна 31 10 9 12 37-38 39
10 Жирона 31 9 11 11 33-45 38
11 Эспаньол 31 10 8 13 37-48 38
12 Атлетик 31 11 5 15 33-45 38
13 Валенсия 31 9 8 14 34-46 35
14 Райо Вальекано 31 8 11 12 29-38 35
15 Мальорка 31 9 7 15 39-48 34
16 Севилья 31 9 7 15 39-51 34
17 Алавес 31 8 9 14 35-46 33
18 Эльче 31 7 11 13 39-47 32
19 Леванте 31 7 8 16 35-50 29
20 Реал Овьедо 31 6 9 16 24-48 27

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   Регулярный чемпионат, мужчины
22 апреля 00:30   •   не начат
Реал М
- : -
(Мадрид)
- : -
Алавес
Алавес
(Витория-Гастейс)
Кто победит в основное время?
Реал М
Ничья
Алавес
Проголосовало 13 человек

