Саудовский "Аль-Наср" хочет подписать ведущего защитника мадридского "Реала" и сборной Германии Антонио Рюдигера, передают Vesti.kz.

По информации El Chiringuito, саудовский клуб готов предложить футболисту контракт на 100 миллионов евро за четыре сезона.

Напомним, что за "Аль-Наср" выступает бывший игрок "сливочных" Криштиану Роналду.

31-летний Рюдигер выступает за "Реал" с 2022 года. Его соглашение с мадридцами рассчитано до 30 июня 2026-го.

В карьере Антонио также были "Челси", "Рома" и "Штутгарт". Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне Ла Лиги он провел 33 матча и забил 1 гол.