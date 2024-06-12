Клуб Роналду предложил звезде "Реала" контракт на 100 миллионов

Новости спорта Футбол Испания
Сегодня 08:47
©twitter.com/AlNassrFC_EN

Саудовский "Аль-Наср" хочет подписать ведущего защитника мадридского "Реала" и сборной Германии Антонио Рюдигера, передают Vesti.kz.

По информации El Chiringuito, саудовский клуб готов предложить футболисту контракт на 100 миллионов евро за четыре сезона.

Напомним, что за "Аль-Наср" выступает бывший игрок "сливочных" Криштиану Роналду.

31-летний Рюдигер выступает за "Реал" с 2022 года. Его соглашение с мадридцами рассчитано до 30 июня 2026-го.

В карьере Антонио также были "Челси", "Рома" и "Штутгарт". Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне Ла Лиги он провел 33 матча и забил 1 гол.

Метки:
Реал Мадрид Роналду Криштиану Саудовская Аравия Футбол Футбольные трансферы

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