Клуб Ла Лиги сенсационно вылетел из Кубка Испании

Новости спорта Футбол Испания
8 января 23:13
©twitter.com/VillarrealCF

"Вильярреал", выступающий в Ла Лиге и в Лиге Европы, вылетел из Кубка Испании, сообщают Vesti.kz.

Представитель высшего дивизиона в доигровке матча 1/16 финала уступил по пенальти команде из третьей лиги "Унионистас де Саламанка" - 7:6.

В воскресенье соперники провели 90 минут на поле "Унионистаса", в ходе которых сумели обменяться голами - 1:1. Затем, на стадионе возникли проблемы с освещением. Матч был перенесен на понедельник. В дополнительное время обошлось без забитых мячей, а в серии пенальти сильнее оказались хозяева поля.

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Испания

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