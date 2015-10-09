Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 17:10
 

"Клоуны". Мбаппе взорвался после матча "Реала"

  Комментарии

Поделиться
"Клоуны". Мбаппе взорвался после матча "Реала" Килиан Мбаппе. ©Depositphotos/mrogowski_photography

Французский форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе резко высказался в адрес судейской бригады после победы над "Валенсией", передают Vesti.kz.

Поделиться

Французский форвард мадридского "Реала" Килиан Мбаппе резко высказался в адрес судейской бригады после победы над "Валенсией", передают Vesti.kz.

Нападающий жёстко раскритиковал работу арбитров по итогам матча 23-го тура Ла Лиги против "летучих мышей", в котором мадридский клуб одержал победу со счётом 2:0.

Эмоциональная реакция французского форварда была зафиксирована в подтрибунном помещении стадиона. Обращаясь к резервному арбитру, Мбаппе заявил:

"Как это может быть офсайдом? Мне нужно объяснение. Давайте зайдём внутрь подтрибунного помещения, и вы мне объясните, потому что я не понимаю. Я с вами говорю, а вы даже не смотрите на меня, со мной не разговариваете", — цитиреут слова игрока издание AS.

Не получив ответа от четвёртого судьи, форвард повернулся к Эдуардо Камавинга и на французском языке добавил:

"Клоуны арбитры".

Поводом для недовольства стал эпизод незадолго до перерыва, когда судья зафиксировал офсайд у Мбаппе после выноса мяча защитниками "Валенсии". Французский нападающий не понял логику решения и потребовал объяснений от арбитражной бригады, однако диалога так и не произошло.

После 23 туров чемпионата Испании "Реал" набрал 57 очков и занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. "Валенсия" с 23 баллами располагается на 17-й позиции, продолжая борьбу за сохранение места в элите.

Моуринью согласился вернуться в "Реал" и потребовал продажу звезды

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 23 19 1 3 63-23 58
2 Реал М 23 18 3 2 49-18 57
3 Атлетико М 23 13 6 4 38-18 45
4 Вильярреал 21 13 3 5 39-23 42
5 Бетис 23 10 8 5 37-28 38
6 Эспаньол 22 10 4 8 26-27 34
7 Сельта 23 8 9 6 30-25 33
8 Реал Сосьедад 23 8 7 8 33-31 31
9 Осасуна 23 8 5 10 28-28 29
10 Атлетик 23 8 4 11 25-33 28
11 Хетафе 23 7 5 11 18-27 26
12 Жирона 23 6 8 9 22-37 26
13 Севилья 23 7 4 12 30-38 25
14 Алавес 23 7 4 12 20-29 25
15 Мальорка 23 6 6 11 28-37 24
16 Эльче 23 5 9 9 31-35 24
17 Валенсия 23 5 8 10 23-37 23
18 Райо Вальекано 22 5 7 10 18-30 22
19 Леванте 22 4 6 12 26-38 18
20 Реал Овьедо 22 3 7 12 12-34 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
11 февраля 00:30   •   не начат
Челси
Челси
(Лондон)
- : -
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
(Лидс)
Кто победит в основное время?
Челси
Ничья
Лидс Юнайтед
Проголосовало 11 человек

Реклама

Живи спортом!