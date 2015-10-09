Клопп поставил ультиматум "Реалу": три трансфера или ничего

Мадридский "Реал" заинтересован в Юргене Клоппе, но немецкий тренер выдвинул конкретные требования, он готов рассмотреть предложение клуба только в случае усиления обороны, передают Vesti.kz.

По информации Defensa Central, Клопп настаивает на покупке трех защитников: левого, правого и центрального.

Хотя в распоряжении мадридцев уже есть такие звезды, как Беллингем, Камавинга, Мбаппе и Тчуамени, которых Клопп хотел видеть еще в "Ливерпуле". Без укрепления защитной линии он не готов принять команду.

В нынешнем сезоне "Реал" занимает второе место в Ла Лиге, набрав 63 очка после 30 туров. В Лиге чемпионов команда добралась до четвертьфинала, но потерпела болезненное поражение в первом матче от "Арсенала" со счетом 0:3. Ответная встреча пройдет 17 апреля на "Сантьяго Бернабеу".

Напомним, что немецкий тренер возглавлял "Майнц", дортмундскую "Боруссию" и "Ливерпуль".

В английском клубе он работал с 2015 по 2024 год, за это время приведя команду к победам в Лиге чемпионов, АПЛ и ряду других турниров.