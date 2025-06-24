Килиан Мбаппе заявил о возвращении

После проблем со здоровьем Килиан Мбаппе наконец вернулся к тренировкам, сообщают Vesti.kz.

Французский нападающий пропустил первые два матча "Реала" на клубном чемпионате мира - против "Аль-Хиляля" (1:1) и "Пачуки" (3:1) - из-за болезни. Однако теперь он дал фанатам сигнал о возвращении, опубликовав в соцсетях фото из спортзала с мотивационной подписью.

"Вернулся к делу!" - написал Мбаппе в сторис своего Instagram.

"Реал" тем временем готовится к решающему матчу третьего тура группового этапа КЧМ. В пятницу, 27 июня, мадридцы сыграют с "Ред Булл Зальцбургом". Команде Хаби Алонсо достаточно не проиграть, чтобы выйти в плей-офф турнира.



