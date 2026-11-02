Килиан Мбаппе покорил новую вершину в Ла Лиге

Французский нападающий мадридского "Реала" Килиан Мбаппе добился уникального достижения в чемпионате Испании, поразив ворота "Расинга" из Сантандера, передают Vesti.kz.

Уникальное достижение Мбаппе

По данным OptaJose, француз отличился в матчах против всех 24 соперников, с которыми встречался в рамках чемпионата Испании. Всего на его счету 68 голов в турнире.

Кроме того, Мбаппе реализовал 18 пенальти. С начала сезона-2024/25 ни один футболист Ла Лиги не забил с 11-метровой отметки больше. Аналогичный показатель у Анте Будимира - 18 голов.

Победа "Реала" в Ла Лиге

Напомним, "Реал" разгромил на выезде "Расинг" со счётом 3:0 в матче 11-го тура чемпионата Испании.

Мбаппе открыл счёт на 11-й минуте, реализовав пенальти. Затем преимущество мадридцев увеличили Джуд Беллингем (21-я минута) и Ян Диоманде (36-я).

"Реал" с 27 очками занимает третье место в турнирной таблице. Следующий матч в Ла Лиге подопечные Жозе Моуринью проведут 7 ноября на выезде против "Валенсии".