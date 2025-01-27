Казахстанский футболист сделал хет-трик в чемпионате Испании

Казахстанский футболист Данил Анкудинов помог "Менсахеро" одержать крупную победу на своем поле над "Бусанадой" в 19-м туре пятого испанского дивизиона, передают Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 4:1, тогда как Анкудинов оформил хет-трик, отличившись на 1-й, 19-й и 27-й минутах. В составе победителей еще один мяч на 53-й минуте забил Алехандро Мартинес. У проигравших точным ударом на 42-й минуте отметился Габриэль Руис.

После этого успеха "Менсахеро" с 30 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, а "Бусанада" с 18 очками располагается на 15-й строчке.



21-летний Анкудинов играет за "Менсахеро" с прошлого года. Также в карьере нападающего были белорусский "Днепр-Могилев", литовский "Джюгас", армянский "Ван" (Чаренцаван), молдавский "Шериф" и российская "Родина-2".

Вызывался в сборные Казахстана до 17, 19 и 21 года.