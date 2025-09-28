Казахстанский форвард забил победный гол в чемпионате Испании

Казахстанский форвард Данил Анкудинов стал героем матча резервной команды "АД Сеута", забив единственный гол в победной встрече против "Севильи С", передают Vesti.kz.

В рамках группы 10 Третьего дивизиона Королевской испанской футбольной федерации (Терсера Федерасьон) "АД Сеута B" обыграла "Севилью С" со счетом 1:0. Решающий мяч был забит Данилом Анкудиновым на 85-й минуте, обеспечив команде первую победу в сезоне.

Для резервного состава "АД Сеуты" это важный результат: после пяти набранных очков команда занимает 12-е место в турнирной таблице. "Севилья С", имея шесть баллов, расположилась на девятой строчке.

Стоит отметить, что Терсера Федерасьон является пятым по значимости чемпионатом в структуре футбольных лиг Испании.

Напомним, что Анкудинов подписал контракт с новой командой летом текущего года. В прошлом сезоне нападающий выступал за испанский "Менсахеро", представляющий пятую лигу страны.

Данил родился в Караганде и в августе 2024 года присоединился к "Менсахеро". Ранее форвард успел поиграть за ряд клубов в разных странах: белорусский "Днепр-Могилёв", литовский "Джюгас", армянский "Ван" из Чаренцавана, молдавский "Шериф" и вторую команду московской "Родины".



