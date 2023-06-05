Настввник мадридского клуба "Реал" Карло Анчелотти, поделился своими мыслями о том, что не хватило команде в ходе сезона 2022/23, сообщает корреспондент Vesti.kz. В чемпионате Испании "Реал" занял второе место, а в Лиге чемпионов команда вылетела в 1/2 финала.

"Нам не хватало конкурентоспособности в лиге. У нас был более сильный состав, чем в прошлом сезоне, но нам не хватало стабильности. Это был очень сложный сезон: Суперкубок Испании в январе, чемпионат мира, затем в феврале борьба за чемпионство. Все это стоило нам очков в лиге.

Сезон был хорошим, и я убежден, что следующий год будет лучше. Мы вернемся на поле с еще большей мотивацией, энтузиазмом и желанием", - приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.