Капитан "Реала" перешел в новый клуб и будет играть против Роналду

Клуб из Саудовской Аравии "Аль-Кадисия" официально объявил о трансфере защитника "Реала" и сборной Испании Начо Фернандеса, передают Vesti.kz.

Футболист покинул состав "сливочных" в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что он подпишет контракт с саудитами на два года с опцией возможного продления еще на один сезон.

34-летний Начо - воспитанник школы "Реала", в которую поступил в возрасте 10 лет. Был капитаном команды.

С мадридцами выигрывал Ла Лигу (4 раза), Кубок Испании (2), Суперкубок Испании (5), Лигу чемпионов (6), Суперкубок УЕФА (4), клубный чемпионат мира (5).

Напомним, что "Аль-Кадисия" в минувшем сезоне выиграла первый дивизион и вернулась в когорту сильнейших, где выступает звездный португалец Криштиану Роналду за "Аль-Наср".