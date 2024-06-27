Капитан "Реала" перешел в новый клуб и будет играть против Роналду

Клуб из Саудовской Аравии "Аль-Кадисия" официально объявил о трансфере защитника "Реала" и сборной Испании Начо Фернандеса, передают Vesti.kz.
Футболист покинул состав "сливочных" в статусе свободного агента.
Ранее сообщалось, что он подпишет контракт с саудитами на два года с опцией возможного продления еще на один сезон.
34-летний Начо - воспитанник школы "Реала", в которую поступил в возрасте 10 лет. Был капитаном команды.
С мадридцами выигрывал Ла Лигу (4 раза), Кубок Испании (2), Суперкубок Испании (5), Лигу чемпионов (6), Суперкубок УЕФА (4), клубный чемпионат мира (5).
Напомним, что "Аль-Кадисия" в минувшем сезоне выиграла первый дивизион и вернулась в когорту сильнейших, где выступает звездный португалец Криштиану Роналду за "Аль-Наср".
مدافع إسبانيا "ناتشو فرنانديز"— نادي القادسية السعودي (@Alqadsiah) June 27, 2024
قدساوي لمدة سنتيـن 🇪🇸#ناتشو_قدساوي pic.twitter.com/QmOl8AYsOE
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