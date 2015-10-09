Испания
Сегодня 14:35
 

Капитан "Реала" недоволен Арбелоа: известна причина

Капитан "Реала" недоволен Арбелоа: известна причина

Защитник "Реала" Дани Карвахаль имеет сложные отношения с главным тренером мадридской команды Альваро Арбелоа. Об этом сообщил журналист Джордж Пикон, передают Vesti.kz.

По информации источника, 34-летний капитан "сливочных" считает, что тренер несправедливо оставляет его в запасе, и выражает недовольство тем, что эти решения негативно влияют на его шансы участвовать в чемпионате мира-2026.

Арбелоа делает ставку на более молодого защитника - 27-летнего Трента Александера-Арнольда. Кроме того, тренер "Реала" недоволен отношением Карвахаля к роли запасного и пока не намерен менять свои решения по составу.


В текущем сезоне Карвахаль провёл 20 матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

Карвахаль выступает за "Реал" с 2014 года. В составе мадридцев он завоевал 26 трофеев, в том числе четыре раза выиграл чемпионат Испании и шесть раз - Лигу чемпионов.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 31 26 1 4 84-30 79
2 Реал М 32 23 4 5 67-30 73
3 Вильярреал 31 19 4 8 56-36 61
4 Атлетико М 31 17 6 8 51-32 57
5 Бетис 32 12 13 7 48-40 49
6 Сельта 31 11 11 9 44-40 44
7 Реал Сосьедад 31 11 9 11 49-48 42
8 Хетафе 31 12 5 14 27-32 41
9 Атлетик 32 12 5 15 34-45 41
10 Осасуна 32 10 9 13 37-39 39
11 Жирона 32 9 11 12 35-48 38
12 Эспаньол 31 10 8 13 37-48 38
13 Валенсия 32 9 9 14 35-47 36
14 Райо Вальекано 31 8 11 12 29-38 35
15 Мальорка 32 9 8 15 40-49 35
16 Севилья 31 9 7 15 39-51 34
17 Алавес 32 8 9 15 36-48 33
18 Эльче 31 7 11 13 39-47 32
19 Леванте 31 7 8 16 35-50 29
20 Реал Овьедо 31 6 9 16 24-48 27

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Барселона   •   Регулярный чемпионат, мужчины
23 апреля 00:30   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
Сельта
Сельта
(Виго)
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
Сельта
Проголосовало 121 человек

