Капитан "Реала" недоволен Арбелоа: известна причина

Защитник "Реала" Дани Карвахаль имеет сложные отношения с главным тренером мадридской команды Альваро Арбелоа. Об этом сообщил журналист Джордж Пикон, передают Vesti.kz.

По информации источника, 34-летний капитан "сливочных" считает, что тренер несправедливо оставляет его в запасе, и выражает недовольство тем, что эти решения негативно влияют на его шансы участвовать в чемпионате мира-2026.

Арбелоа делает ставку на более молодого защитника - 27-летнего Трента Александера-Арнольда. Кроме того, тренер "Реала" недоволен отношением Карвахаля к роли запасного и пока не намерен менять свои решения по составу.

В текущем сезоне Карвахаль провёл 20 матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

Карвахаль выступает за "Реал" с 2014 года. В составе мадридцев он завоевал 26 трофеев, в том числе четыре раза выиграл чемпионат Испании и шесть раз - Лигу чемпионов.

