Главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью оценил уровень голкиперов своей команды - бельгийца Тибо Куртуа и украинца Андрея Лунина, передают Vesti.kz.

Португальский специалист подчеркнул, что считает Куртуа безоговорочным номером один своей команды, однако при этом высоко ценит игру его дублера и признает, что украинец достоин чаще выходить на поле.

"Куртуа - лучший вратарь мира, и так продолжается уже много лет. Но мне также очень нравится Лунин. Он заслуживает играть больше", - цитирует его инсайдер Фабрицио Романо.

Слова Моуринью прозвучали после домашнего матча 13-го тура Ла Лиги против "Сельты" (2:1), в котором место в воротах мадридцев занимал Куртуа.

В нынешнем сезоне бельгиец является основным голкипером "Реала", тогда как 27-летний Лунин получает игровую практику преимущественно в кубковых встречах.

Отметим, что 34-летний Куртуа на днях продлил контракт со "сливочными" до 30 июня 2028 года.

Лунин находится в "Реале" с 2018 года, когда перешёл из луганской "Зари" за 8,5 миллиона евро. При этом мадридцы отправляли его в аренду в "Леганес", "Вальядолид" и "Овьедо". Контракт украинца с "королевским клубом" действует до 2030 года.