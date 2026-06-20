Левый защитник "Реала" Альваро Каррерас не покинет мадридский клуб в летнее трансферное окно, сообщают Vesti.kz.

Каррерас не продается

По данным AS, несмотря на появлявшиеся в СМИ слухи о возможном уходе футболиста, руководство "сливочных" не рассматривает вариант с его продажей.

Сам игрок также осведомлён о позиции клуба и рассчитывает остаться в Мадриде.

Позиция Моуринью

Отмечается, что новый главный тренер "Реала" Жозе Моуринью видит Каррераса важной частью состава на сезон-2026/27.

Португальский специалист рассчитывает использовать испанца на левом фланге обороны в ротации с Марком Кукурельей, недавно перешедшим в мадридский клуб из лондонского "Челси".

"Реал" вернул воспитанника

А́льваро Каррерас — воспитанник академии мадридского "Реала". Он выступал в молодёжной системе "сливочных" с 2017 по 2020 год, после чего перебрался в академию "Манчестер Юнайтед". Летом 2025 года защитник перешёл в "Реал" из "Бенфики". Сумма трансфера составила 50 миллионов евро.

В минувшей кампании Каррерас провёл 40 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт два гола и три результативные передачи. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2031 года. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего защитника составляет 50 миллионов евро.



