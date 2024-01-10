Жерар Пике решил вернуться в футбол: но уже в новом качестве

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Сегодня 10:32
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Бывший защитник каталонской "Барселоны" и сборной Испании Жерар Пике заявил, что в скором времени вернется в футбол: но уже в новом в качестве, сообщают Vesti.kz.

"Наступил новый год, и я, тщательно подумав, решил вернуться в футбол. Очень скучаю по нему. На этот раз не в качестве игрока - буду тренером. Подробностями поделюсь в конце недели", - написал Пике в твиттере.

Пике завершил игровую карьеру в ноябре 2022 года. Он является воспитанником "Барселоны". Вместе с "сине-гранатовыми" защитник стал восьмикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, семикратным обладателем Кубка Испании, шестикратным победителем Суперкубка Испании, трехкратным клубным чемпионом мира и трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА.

Также Пике выступал за английский "Манчестер Юнайтед", в составе которого выиграл АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии.

Добавим, что Пике является владельцем футбольного клуба "Андорра", который играет в испанской Сегунде.

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