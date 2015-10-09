Желанный для "Барселоны" футболист угодил в скандал: что известно

Братья Иньяки и Нико Уильямс из "Атлетик" Бильбао вызваны в суд в статусе подозреваемых по делу о возможном мошенничестве, связанном с покупкой автомобиля премиум-класса, передают Vesti.kz.

Как пишет Marca, футболисты должны дать показания 27 января по видеосвязи. Расследование ведётся судом в Наварре по заявлению компании, занимающейся продажей автомобилей.

По версии обвинения, после передачи Mercedes AMG E63 продавец не получил ни обещанный автомобиль для обмена, ни оговорённую сумму.

Суд счёл доводы заявителя достаточными для начала проверки и назначил дополнительные следственные мероприятия, включая запросы в дорожные службы. При этом дело находится на стадии расследования, окончательных выводов пока нет.

Сами братья Уильямс ранее категорически отрицали какие-либо нарушения, заявив, что обвинения искажают реальные события.

Футболисты подчеркнули, что сохраняют спокойствие и готовы сотрудничать с правосудием, рассчитывая полностью очистить своё имя.

При чём тут "Барселона"?

В "Барселоне" выступает Ламин Ямаль - близкий друг Нико Уильямса, и именно их возможный дуэт долгое время вдохновлял руководство каталонского клуба. Президент "сине-гранатовых" Жоан Лапорта не скрывал желания увидеть Уильямса в паре с Ямалем и рассматривал форварда как одного из ключевых элементов будущего проекта.

Ещё в 2025 году агент Нико вёл активные переговоры с "Барселоной", и трансфер казался вполне реальным.

Однако летом того же года футболист сделал иной выбор, он решил сохранить верность родному клубу и подписал новый долгосрочный контракт с "Атлетиком" до 2035 года.

